Milan-Roma DIRETTA LIVE 0-0 | via alle ore 20 | 45

(Di domenica 8 gennaio 2023) Benvenuti allatestuale di, big match valevole per la 17a giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, calcio d’inizioore 20:45. I rossoneri devono dare seguito alla vittoria sulla Salernitana, a maggior ragione a seguito del successo esterno del Napoli sulla Sampdoria. Per fare ciò, Pioli si affida a Giroud, supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Necessità di vincere anche per i giallorossi, che con i 3 punti sorpasserebbero la Lazio e si porterebbero a -1 dall’Inter quarta. Mourinho, squalificato, punta tutto sui fab four: Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham. Il direttore di gara è il signor Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato da Lo Cicero e Di Iorio. Quarto uomo Aureliano, mentre al VAR troviamo Irrati assistito da ...

Milan News

... sono proprio tifosi di quelli che piacciono a Salvini, con la piccola differenza che lui frequentava criminali con i colori delmentre questi si nascondevano dietro le bandiere die ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Massa. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 1 Inizia il ... LIVE MN - Verso Milan-Roma, Pioli verso la conferma dell'undici di Salerno 3' Prima occasione per il Milan: ripartenza con Diaz che tocca in profondità per Leao, cross in area per Tonali che colpisce la palla di testa, ma il pallone finisce abbondantemente ...Poco prima del fischio d'inizio di Milan-Roma la Curva Sud Milan ha voluto rendere omaggio a Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, purtroppo scomparsi nelle ultime settimane. Questo lo ...