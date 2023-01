Milan-Roma 2-2 | Ibanez e Abraham firmano rimonta giallorossa

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lariprende nel finale la gara con il, chiude sul 2-2 la sfida di San Siro agguantando un punto importante nel match della 17esima giornata grazie al ritorno al gol dial 93?. Una beffa per i rossoneri che avevano controllato la sfida, grazie ai gol di Kululu e Pobega, fino all’87’ quando è arrivata la rete disu palla inattiva, prima del pari finale dell’attaccante inglese anche questo su palla inattiva. E’ il primo pareggio interno in campionato per la squadra di Stefano Pioli che rallenta la rincorsa al Napoli: si porta a 37 punti, a -7 dalla squadra di Spalletti, ed è seconda insieme alla Juventus. Ladi Mourinho invece risolve una gara complicata nel finale e si porta a 31 punti agganciando la Lazio al quinto posto. LA PARTITA – Mourinho, ancora ...

I tifosi dellasono diretti a Milano per la sfida contro ildi questa sera a San Sito, quelli del Napoli a Genova per l'incontro con la Samp alle 18. I testimoni: 'Avevano bastoni e ...Pareggio in pieno recupero dei giallorossi che fermano i ragazzi di Pioli a San ... Milan-Roma 2-2: Ibanez e Abraham regalano il pari a Mou Milan - Roma 2-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Serie A 2022/23.Chiamata a rispondere ai successi di Juve e Napoli - e a rosicchiare due punti sull'Inter, fermata sabato a Monza - il Milan getta alle ortiche una vittoria che sembrava ormai in cassaforte facendosi ...