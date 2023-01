Milan-Roma 1-0 al 45? | Kalulu-gol | match in controllo | Serie A News

Corriere dello Sport

...00 Modena - Civitanova 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 1 - 1 15:00 Lazio - Empoli 2 - 2 15:00 Spezia - Lecce 0 - 0 18:00 Sampdoria - Napoli 0 - 2 20:451 - 0 CALCIO - ...A San Siro, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ... Milan-Roma 1-0 diretta: Theo Hernandez sfiora il raddoppio Tegola per José Mourinho in vista del prossimo impegno della sua Roma contro la Fiorentina. Gianluca Mancini, infatti, è stato ammonito sul finire del primo tempo contro il Milan, e per questo motivo ...Il big match tra Milan e Roma chiuderà la domenica del diciassettesimo turno di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45 a San Siro, con i rossoneri chiamati a vincere per… Leggi ...