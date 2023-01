Milan | Nesta | “Maldini ha portato i rossoneri a vincere”

Milan News

Intervista al canale Youtube della Serie A per Alessandro. L'ex storico calciatore, ora allenatore, ha parlato dei temi caldissimi del massimo ... "Ilè in ritardo di punti, il Napoli è ...Commenta per primo Alessandroparla al canale YouTube della serie A: 'Ilè in ritardo di punti, il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario. È lunga, per me la complessità di Napoli è quella ... Nesta parla di Leao e Dybala a poche ore da Milan-Roma Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, si è così espresso al canale Youtube della Lega Serie A sul Milan: “Ho amici che lavorano lì come Paolo Maldini, che ...Alessandro Nesta, ex leggenda del Milan, ha analizzato il percorso dei rossoneri nell’ultimo anno: le sue dichiarazioni Intervistato dal canale Youtube della Serie A, Alessandro Nesta ha parlato così ...