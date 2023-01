Milan beffato a San Siro | rimonta della Roma nel finale | 2-2

(Di domenica 8 gennaio 2023) Termina 2-2 la sfida tra, valida per la 17/a giornata di Serie A. Il colpo di testa di Tomori al 29' del primo tempo sblocca il risultato, nella ripresa Pobega trova il raddoppio al 32'. La gara sembra chiusa ma nelgli ospiti acciuffano il pareggio: Ibanez di testa riapre i giochi al 42', in pieno recupero la zampata di Abraham vale il 2-2. I rossoneri salgono così a 37 punti, agganciando la Juventus al secondo posto, mentre i giallorossi avanzano a quota 31, gli stessiLazio. Il primo squillogara è delal 2' quando sul cross messo al centro da Leao, Tonali si inserisce a rimorchio ma non inquadra la porta con lo stacco di testa. Poi le due squadre hanno iniziato una lunga fase di possesso e studio, fino al 24' quando Leao semina il ...

E' terminata 2-2 la sfida tra Milan e Roma, valida per la 17/a giornata di Serie A. Il colpo di testa di Tomori al 29' del primo tempo sblocca il risultato, ...Beffa clamorosa per il Milan, che vede sfumare nel finale la terza vittoria di seguito e deve accontentarsi di un pareggio 2-2 contro la Roma a San Siro nel posticipo della diciassettesima giornata ...