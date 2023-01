Mikaela Shiffrin ha ripreso a stravincere

Eurosport IT

Volevo lottare per una bella vittoria":trattiene le lacrime, il successo nel gigante di Granjska Gora, in Slovenia - davanti all'azzurra Federica Brignone tornata sul podio in ...domina il gigante di Kranjska Gora ed eguaglia la connazionale Lindsay Vonn con 82 successi in Coppa del mondo. Una leggen da dello sci alpino, che sta tra l'altro comandando senza ... Mikaela Shiffrin come Vonn, riscrive la storia: rivivi la vittoria numero 82 in Coppa del Mondo Dopo la sorpresa di ieri, con il successo della canadese Valérie Grenier, il secondo gigante di Kranjska Gora sorride a Mikaela Shiffrin, che ritrova lo smalto giusto e, grazie a un tempo complessivo ...Tutta l'emozione della dominatrice del circo bianco per il trionfo nel gigante di Kranjska Gora che significa 82 in Coppa del Mondo, come Lindsey Vonn (e -4 da Stenmark...).