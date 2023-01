Migranti | nuovi salvataggi | a Lampedusa pieno l' hotspoth Polemiche sui porti sicuri

(Di domenica 8 gennaio 2023) - Il governo italiano non cambia rotta: le due navi delle ong Ocean Viking e Geo Barents, dovranno raggiungere Ancona per lo sbarco delle 110 persone soccorse ieri nel Mediterraneo

BlogSicilia.it

- Il governo italiano non cambia rotta: le due navi delle ong Ocean Viking e Geo Barents, dovranno raggiungere Ancona per lo sbarco delle 110 persone soccorse ieri nel Mediterraneo13.43 Lampedusa, giunti altri 109arrivi dinella notte a Lampedusa, dove sono giunti in 109 su tre piccole imbarcazioni partite da Sfax, in Tunisia, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e ... Continuano gli sbarchi a Lampedusa, 109 nuovi migranti sull’isola e l’hotspot scoppia Il governo italiano non cambia rotta: le due navi delle ong Ocean Viking e Geo Barents, dovranno raggiungere Ancona per lo sbarco delle 110 persone soccorse ieri nel Mediterraneo ...La polizia postale e delle comunicazioni, ha rilevato 12.947 attacchi e 332 le persone indagate. Sono stati anche diramati 113.226 alert ...