Migranti | la guerra alle Ong arriva in Parlamento | servono le ' barricate' contro il decreto

Domani

Dal mare, laalle Ong arriva adesso in Parlamento. L'opposizione alzi le "barricate". Se ha ancora un'anima e dignità politica.Il non detto è che le Ong preferirebbero scaricare iin Sicilia o in Calabria. 'In base ... Gli esperti die catastrofi naturali per risolvere il problema traffico Migranti, la guerra ai flussi legali ha prodotto vent’anni di paralisi Quel decreto “disumano” e fuorilegge, rispetto a norme del Diritto del mare e a Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, ora arriva in Parlamento per essere trasformato in legge. Opponetev ...«Speriamo sia stato l’ultimo Natale di guerra». L’auspicio è nelle parole di padre Vasyl Kyshenyuk, punto di riferimento della comunità ucraina di rito greco-ortodosso in città. Quella, per intenderci ...