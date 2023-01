Migranti | 109 sbarchi con tre barchini a Lampedusa | hotspot pieno

(Di domenica 8 gennaio 2023) commenta Sono 109 iche, con tre diversipartiti da Sfax in Tunisia, sono giunti durante la notte a. A soccorrerli le motovedette della Guardia di finanza e della ...

BlogSicilia.it

Sonoche, con tre diversi barchini partiti da Sfax in Tunisia, sono giunti durante la notte a Lampedusa. A soccorrerli le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Sul primo ...commenta Sonoche, con tre diversi barchini partiti da Sfax in Tunisia, sono giunti durante la notte a Lampedusa. A soccorrerli le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Sul primo ... Continuano gli sbarchi a Lampedusa, 109 nuovi migranti sull’isola e l’hotspot scoppia Sui migranti Meloni e Salvini hanno fatto campagna elettorale promettendo un blocco navale irrealizzabile, criminalizzando le Ong ma la realtà è un'altra ...Tre nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati, nella notte, 109 persone. Tutti i barchini sono partiti da Sfax, in Tunisia. A soccorrerli le motovedette della Guardia di finanza e dell ...