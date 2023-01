TGCOM

commenta Sonoche, con tre diversi barchini partiti da Sfax in Tunisia , sono giunti durante la notte a Lampedusa . A soccorrerli le motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria . Sul ...Sonoarrivati nella notte a Lampedusa su tre piccole imbarcazioni partite da Sfax, in Tunisia, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Tra i nuovi ... Migranti, 109 sbarchi con tre barchini a Lampedusa: hotspot pieno | Msf: "Negato porto più vicino e trasbordo da Geo Barents a Ocean Viking" Sono 109 i migranti che, con tre diversi barchini partiti da Sfax in Tunisia, sono giunti durante la notte a Lampedusa. A soccorrerli le motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria. Sul p ...LAMPEDUSA - Sono 109 i migranti arrivati nella notte a Lampedusa su tre piccole imbarcazioni partite da Sfax, in Tunisia, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di P ...