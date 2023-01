Miglior ct del 2022 | è Scaloni a succedere a Mancini | ecco la Top 10 | Nazionali

(Di domenica 8 gennaio 2023) 2023-01-08 18:02:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Lionelè stato elettocommissario tecnico delleper l’anno. Determinante, e non poteva essere altrimenti, la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina: nella classifica stilata dall’Iffhs, completano il podio Didier Deschamps e Walid Regragui, allenatore del Marocco. Nel 2021 a trionfare era stato Robertocon l’Italia. IFFHS AWARDS– MEN’S WORLD BEST NATIONAL COACH LIONELCROWNED ! For more information, visit the website:https://t.co/JpYvueB3ha#iffhs news #awards #history #statistics #world cup #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/yry7I83KsW — IFFHS (@iffhs media) January 8, ...

numero-diez.com

Commenta per primo Lionel Scaloni è stato elettocommissario tecnico delle nazionali per l'anno 2022. Determinante, e non poteva essere altrimenti, la vittoria della CoppaMondo con l'Argentina : nella classifica stilata dall'Iffhs, ...Non è ancora noto se Loki 2 risulterà fondamentale per la comprensionenuovo corsoMCU, ma è innegabile che lo show abbia il potenziale per essere laserie Marvelprossimo anno. X ... Scaloni premiato come miglior tecnico del 2022 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di queste gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 17.16 Gli Europei di speed skatin ...La Cina ha revocato i requisiti di quarantena per i viaggiatori che arrivano nel Paese, ponendo fine a quasi tre anni di isolamento autoimposto, anche se i cinesi stanno combattendo una forte ondata..