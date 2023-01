Meteo | allerta gialla in Campania

(Di domenica 8 gennaio 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso dicon livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di lunedì 9 gennaio sull’intero territorio regionale, comprese le isole del Golfo di Napoli. Si prevedono temporali anche intensi, venti forti sud-occidentali con rinforzi e possibili raffiche (tendenti poi a disporsi da Nord-Ovest a partire dal pomeriggio di domani), mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono possibili fenomeni come ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acqueriche con tracimazione e ...

'Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, ...A Casamicciola scatta una nuova evacuazione per i cittadini delle zone a rischio. È la conseguenza dell'di colore giallo diramata a partire dalla prossima mezzanotte dalla Protezione civile regionale: il Comune isolano ha infatti resto noto che, in seguito all'allarme, chi vive nelle zone ... Meteo, vento e pioggia_ diramata allerta gialla Una perturbazione di origine atlantica, in transito tra oggi e domani sulla Toscana, porterà piogge diffuse, anche con temporali, venti forti e mareggiate. La Sala operativa unificata della Protezione ...Lunedì sarà l’ultimo giorno di anticiclone nello Stretto di Messina, e neanche tutto intero perché in serata è attesa la svolta stagionale che riporterà l’inverno tra Calabria e Sicilia dopo tre incre ...