Mercogliano prega per Roberto | l’urlo di trecento persone | “Lotta e non mollare mai”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – “e nonmai“.si sono date appuntamento aper la fiaccolata per il giovaneBembo, accoltellato la mattina del primo gennaio. Presenti per le vie di Capocastello in sindaco diVittorio D’Alessio e quello di Avellino Gianluca Festa. “Forza, non– scrive la fascia tricolore del capoluogo – La città di Avellino è al fianco della tua famiglia e della tua comunità. Tutti uniti, nel silenzio e nella preghiera, ti aspettiamo”. “L’ abbraccio della comunità a– sottolinea D’Alessio – Non, ragazzo! Forza. Oggi riscopriamo la...

Ottopagine

Tutta la comunitàper Roberto In tanti pregano per Roberto, affinché le sue condizioni ...che vanno ad aggiungere a quelle di Don Vitaliano Della Sala e a quelle del sindaco di, ......una brutale aggressione per un posto auto nel parcheggio di un noto bar di Torrette di. ... Un'intera comunitàper Roberto. "Lotta e non mollare mai": Mercogliano prega per Roberto Il 21enne di Mercogliano, accoltellato il primo giorno dell’anno davanti ad un bar di via Nazionale, a Torrette, è ancora ricoverato. “Vegliato” non solo dalla professionalità di medici, infermieri, ...