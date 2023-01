McKennie pronto a fare le valigie | su di lui un top club europeo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sua farsi avanti un top. Ecco tutti i dettagli della possibile trattativa tra le varie parti coinvolte.è uno dei giocatori che Allegri può dire di aver ritrovato. O per meglio dire, poteva dire di aver ritrovato. Ad oggi le cose sono cambiate, e il motorino statunitense apprezzato da tutti ormai ha smesso di correre. La PresseLe sue prestazioni sono lentamente calate col passare delle partite. Questo per via di una serie di complicazioni anche di natura tecnica. Dopo aver disputato un Mondiale discreto, la Juve potrebbe ugualmente decidere di accompagnarlo cortesemente all’uscita. Ma questi sono scenari che in quanto ipotetici sono tutti da verificare. Il centrocampista statunitense per l’allenatore è sempre stata una risorsa preziosa. Corsa, grinta e ...

TUTTO mercato WEB

8' Il primo ammonito per i friulani è Success per il fallo su. 6' Coordinazione perfetta ... Bremer valuterò oggi perché è un po' affaticato, ma all'occorrenza ci sarà Rugani che èper ...... stavolta di Danilo, che in area si fa trovaresul cross di Chiesa, servito da un grande ... JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny 6,5; Danilo 7, Rugani 6,5, Alex Sandro 6;5,5 (35 s.t. ... Juventus, il Borussia pronto a muoversi per McKennie. Ipotesi Dalot e Fresneda per la fascia. Milan, c’è il portiere: Devis Vásquez. Inter, per la difesa anche Lukeba e Becao La Juventus ha diramato la formazione ufficiale che giocherà contro l'Udinese. Non c'è Federico Chiesa dall'inizio ma c'è Angel Di Maria. Insieme al Fideo ...TORINO - (e.e.) Il Polpo è quasi pronto. Max Allegri, infatti, sta scandendo il conto alla rovescia per il rientro in gruppo di Paul Pogba: un paio di settimane. Nel frattempo, il centrocampista franc ...