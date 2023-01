McCarthy | il trumpiano malleabile che ' non molla mai'

(Di domenica 8 gennaio 2023) 'The comeback kid', 'il ragazzino che ritorna', e' il soprannome che i media americani hanno dato a Kevinall'indomani della sua elezione a speaker della Camera Usa dopo un'estenuante e, a ...

AGI - Agenzia Italia

'The comeback kid', 'il ragazzino che ritorna', e' il soprannome che i media americani hanno dato a Kevinall'indomani della sua elezione a speaker della Camera Usa dopo un'estenuante e, a tratti umiliante, maratona di 15 votazioni. "Una cosa e' chiara dopo questa settimana: io sono uno che non ...... dopo la 14esima votazione e ha fatto pressioni su di loro per votare Kevin. Il'malleabile' (con il nonno materno italiano) 'Tutto quello che interessa a Kevinè Kevin ... McCarthy, il trumpiano della California Dopo 15 votazioni. Nervi tesi con l'arcinemico Matt Gaentz, fondamentale l'intervento di Donald Trump che chiama i dissidenti (ANSA) ...Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera americana alla 15esima votazione. Il repubblicano ha ottenuto i 216 voti necessari a guidare la House alla fine di una serata drammatica, caratterizz ...