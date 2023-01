Mbappé | è già finita con la modella transgender Ines Rau? “Avvistato con un’altra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sono passate solo poche settimane dalla notizia della relazione tra la star francese del calcioe lae già arriva il contro-scoop. I media americani, infatti, hannoil calciatore, reduce dai Mondiali in Qatar, per le vie di New York in compagnia didonna. Chi è? Si tratta di Stephanie Rose Bertram,belga di 24 anni ex compagna del giocatore Gregory van der Wiel, con il quale ha avuto due figlie. Le riviste scandalistiche parlano già di nuovo amore ma al momento si tratta solo di rumors: nessun post né commento ufficiale da parte dei diretti interessati. Non resta che attendere sviluppi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.