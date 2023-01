Mario Rui | meraviglioso concentrato di cazzimma e talento incompreso

(Di domenica 8 gennaio 2023) La Sampdoria imita l’Inter ma la maglia ha poche strisce ed è più chiara e dunque si fischia. L’Amatori Napoli avrà gradito l’omaggio. Il nostro mediano di apertura ha la faccia nera. Meta, match e sorrisi brianzoli…. Con quelle facce un po’ così… Potevamo mai noi con la appucundria della domenica di fine festività avere un pomeriggio sereno? No, Politano ci ricorda che domani è il primo lunedì dopo le feste. Abisso che esiste un regolamento. Stankovic carica i suoi a pallettoni. Rincon imita Barella. Marelli commenta con tono serio quasi volesse convincerci della sua infallibilità. Dopo Dazn la televendita delle pentole non gliela toglie nessuno… Quel mancino, quel maledetto piede mancino, queldi. Quel terzino che ora siede nei nostri cuori. Via ...

... che ha omaggiato Vialli e Mihajlovic prima della sfida, Spalletti conferma il tridente Politano - Osimhen - Kvaratskhelia, con Elmas preferito a Zielinski in mediana, Juan Jesus eal posto ...All.: Stankovic NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Kim (1' st Rrahmani) , Jesus,, Anguissa (22' st Ndombele), Lobotka, Elmas (43' st Raspadori), Politano (18' st Lozano), Osimhen, ...E' una partita importantissima ma non determinante. Giochiamo contro una delle più forti e poi si vedrà. Mario Rui Mario è una valida alternativa ad Olivera, infatti è così. Dipende da quella che è ...Meret 6,5 - Un paio di buoni interventi nel primo tempo, poi per il resto fa buona guardia senza correre particolari rischi e nella ripresa si gode la grande prova dei compagni. Di Lorenzo 6 - Un erro ...