Marco Tinello | il poliziotto eroe ha salvato un bimbo di 2 anni che stava soffocando | Meloni lo ringrazia

StrettoWeb

È catanzarese l"angelo" in divisa che ha salvato la vita a un bimbo di due anni che stava per morire soffocato. Solo la prontezza e la professionalità di, nato 23 anni fa a Catanzaro , ha evitato la tragedia. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio intorno alle 16,30 all'ufficio immigrazione di Bologna, in via Bovi Campeggi, dove l'...Ilaria Calabrò - - > ' Bologna, una mamma si accorge che il suo piccolo di due anni è incosciente e chiede aiuto. Interviene così, agente della Polizia di Stato, che con estrema lucidità e prontezza salva la vita al piccolo che stava soffocando. Complimenti a, eroe in divisa '. Lo scrive su Twitter la premier ... Marco Tinello, l’eroico poliziotto calabrese che ha salvato un bimbo di 2 anni Il presidente della Regione omaggia il poliziotto catanzarese che a Bologna ha salvato la vita a un bambino di 2 anni ...Un poliziotto eroe salva un bambino di due anni che stava soffocando, e la premier Giorgia Meloni legge la storia sui giornali e lo elogia in un tweet. Accade a Bologna: ...