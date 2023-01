(Di domenica 8 gennaio 2023) “Signori imperadori, re e duci e?ttutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni delle genti e?lle diversità delle regioni del, leggete questo libro dove le troverrete tutte le grandissime maraviglie e gran diversitadi delle genti d’Erminia, di Persia e di Tarteria, d’India e di molte altre province. E questo vi conterà il libro ordinatamente siccome messere, savio e?nnobile cittadino di Vinegia, le conta in questo libro e egli medesimo le vide. Ma ancora v’à di quelle cose le quali elli non vide, ma udille da persone degne di fede, e però le cose vedute dirà di veduta e?ll’altre per udita, acciò che ‘l nostro libro sia veritieri e sanza ninuna menzogna”. Il proemio del, resoconto accurato delle avventure di(Venezia, 15 settembre 1254 – ...

BergamoNews.it

Ha candidato al suo fianco in RegioneCorsi . Nato in Forza Italia e cresciuto civico, Corsi ... candidato sindaco per ilprogressista alle elezioni che invece hanno dato origine al ...I primi calci al pallone Mila, Nino,e Maffo. Con i fratelli, e gli amici, Gianluca inizia a ... L'ultima sorpresarossa, colletto grigio, e coppola in testa. È il 4 settembre del 2022 quando ... Marco Polo con “Il Milione” fece scoprire al mondo le meraviglie dell’Oriente Le persone verbalizzate, in alcuni casi veri e propri 'corrieri di valuta', hanno tentato, di occultare il 'denaro' utilizzando i più fantasiosi e originali escamotage, nascondendo i contanti tra gli ...