Maneskin | cosa aspettarci da “Rush!” il nuovo album

Leggi su velvetmag

(Di domenica 8 gennaio 2023) Isono prontissimi per segnare il 2023. Il loroè prossimo all’uscita: basterà attendere il 20 gennaio e la rock band questa volta si è data molto da fare per non entusiasmare tutto il pubblico, in forte crescita in tutto il mondo. Sonorità punk, rock che si uniscono anche a ballad contemporanee e che lasceranno gli ascoltatori estasiati. Durante gli ultimi due anni, ihanno letteralmente stregato il mondo e nel 2023 vogliono se possibile fare ancora di più. La band romana vuole continuare ad interpretare le sue sonorità rockeggianti e continuare a vivere da veri rocker. Come forse non eravamo più abituati a sentire e vedere. E ci sta riuscendo, continuando sulla stessa lunghezza d’onda anche nelanno., foto Ansa – VelvetMagDa Sanremo al ...