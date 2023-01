Mandano le Ong in città di sinistra Ma il governo spegne la folle polemica

ilGiornale.it

Le nuove regole decise dal governo sui soccorsi di migranti nel Mediterraneoin tilt le. 'Il Viminale ha rifiutato la nostra richiesta di un luogo sicuro più vicino per lo sbarco dei 73 sopravvissuti a bordo della Geo Barents', scrive in una nota Medici senza ...... il compagno di Eva Kaili, Francesco Giorgi, assistente parlamentare, nonché direttore di una, ... È quello che fanno tanti altri, e addirittura liin ospedale senza essere controllati. Forse ... "Mandano le Ong in città di sinistra". Ma il governo spegne la folle ... Le nuove regole decise dal governo sui soccorsi di migranti nel Mediterraneo mandano in tilt le Ong. "Il Viminale ha rifiutato la nostra ...Ocean Viking e Geo Barents dovranno attraccare ad Ancona, ha stabilito il Viminale. Dopo Livorno, Salerno e Ravenna, un'altra città amministrata da forze che non appoggiano l'esecutivo ...