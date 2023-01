Mancini rompe il silenzio ' Speravo nel miracolo' E tutto il calcio saluta Vialli | nostro Capitano per sempre

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il dolore del ct per l'amico scomparso e la lettera letta da Pessotto prima di Juve - Udinese. Il funerale domani pomeriggio in forma privata a Londra. E a Cremona sarà lutto ...

Il dolore del ct per l'amico scomparso e la lettera letta da Pessotto prima di Juve - Udinese. Il funerale domani pomeriggio in forma privata a Londra. E a Cremona sarà lutto cittadino. I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno lunedi' 9 gennaio in forma privata a Londra, la citta' dove l'ex calciatore e' morto a 58 anni. Mancini rompe il silenzio "Speravo nel miracolo". Il silenzio, gli applausi, gli occhi lucidi, gli striscioni. E' il giorno delle emozioni forti nel ricordo di Gianluca Vialli: quelle che scorrono sui campi della Serie A, e quelle mostrate da Roberto Mancini.