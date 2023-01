Mancini ricorda Vialli | “Speravo in un miracolo | ho perso un fratello”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 gennaio 2023) La scomparsa di Gianlucaha lasciato un vuoto enorme in tutto il mondo del calcio. Roberto, amico di una vita di Gianluca, ha volutorlo così in un’intervista video pubblicata sul sito della FIGC. “La perdita che ha lasciato la scomparsa di Gianluca è grande per tutto il mondo del calcio italiano, per me e per la sua famiglia, ma dobbiamo andare avanti.in unche purtroppo non è avvenuto”. “L’ultima volta che ci siamo visti a Londra abbiamo parlato e scherzato nonostante fosse privo di forze e con poca voce, ma era molto lucido. Mi ha fatto mille domande sullo stage dei giovani a dicembre. Gianluca voleva sapere tutto, era molto interessato al progetto della Nazionale“.(Photo by Claudio Villa/Getty ...