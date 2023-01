Manchester United | ad un passo l’arrivo di Weghorst

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilè vicino all’acquisto di Woutdal Besiktas. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Footmercato, ilsarebbe ad unda Woutper sostituire Cristiano Ronaldo. Il centravanti della nazionale olandese ha già salutato i tifosi del Besiktas dopo l’ultima partita in campionato. Per sostituirlo il club turco dovrebbe affidarsi a Vincent Aboubakar, svincolato recentemente dall’Al Nassr per far posto a Cristiano Ronaldo. Un vero e proprio effetto domino tra, Istanbul e Riad. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Joao Felix potrebbe a breve giocare in Premier League. All'attaccante portoghese è fortemente interessato ilche avrebbe fatto già pervenire una offerta all'Atletico Madrid, secondo quanto riporta il Sunday Mirror, di 3,4 milioni per il prestito. Offerta rispedita al mittente dal club ...Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha lasciato intendere che Joao Felix resterà nel club, ma sa che "nella vita non c'è nulla di impossibile". L'Arsenal e ilsono, per esempio, tra i club che stanno seguendo da tempo Joao Felix. L'attaccante portoghese ha avuto un periodo difficile al Wanda Metropolitano dopo essere arrivato dal Benfica ... L'eclatante scelta del Manchester United per evitare un nuovo caso Ronaldo: ecco cosa succederà ai giocatori Con il mese di gennaio non solo sono ripartiti i più grandi campionati europei ma è iniziato anche il periodo del calciomercato. Tantissimi club a caccia dell’affare low cost che possa andare a miglio ...Il camerunense, che al Mondiale ha segnato al Brasile, tagliato dal club saudita per permettere il tesseramento del portoghese. "Ho sempre pensato che ...