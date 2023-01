Manchester City-Chelsea | fantastica punizione di Mahrez | traiettoria imprendibile per Kepa VIDEO

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilsi porta in vantaggio dopo soli 23? sulnel match valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2022/2023 grazie ad uno spettacolare gol di Riyad. Il centrocampista algerino, infatti, ha trasformato un meraviglioso calcio didisegnando una traiettorieperArrizabalaga, che si è andata ad infilare sotto l’incrocio dei pali. Gli uomini di Pep Guardiola, dunque, dopo la vittoria in Premier League di quale giorno fa contro i Blues, sono già in vantaggio anche in questa sfida, che si preannuncia altamente spettacolare. Ecco ildella marcatura realizzata da. SportFace.

Così il Chelsea ha voluto ricordare, prima della sfida di FA Cup sul campo del Manchester City, il suo ex attaccante e poi anche manager Gianluca Vialli. Il 9 era il numero che Vialli indossava. Lutto al braccio e maglietta numero 9 durante il riscaldamento pre-partita per i giocatori del Chelsea.