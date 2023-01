Manchester City-Chelsea FA Cup | 08-01-2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 8 gennaio 2023) Cambia lo stadio, si gioca all’Ethiad e non a Stamford Bridge, cambia la competizione, FA Cup e non Premier League, e sicuramente anche qualche giocatore ma in buona sostanza sarà ancoracontro. Il primo round, se vogliamo chiamarlo così anche se le due partite ovviamente non sono collegate, è stato vinto per InfoBetting: Scommesse Sportive e