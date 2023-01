Agenzia ANSA

Lo scorso weekend, a causa delnel nord dellasono morte almeno sei persone, tra cui un bambino ucciso da una sequoia che ha schiacciato la roulotte nella quale abitava. Intanto ...Sono almeno due le vittime della violenta ondata diche ha colpito nelle ultime 48 ore la. Le piogge torrenziali e i venti di burrasca hanno creato notevoli disagi: strade ... Maltempo in California, oltre mezzo milione di case senza luce ... WASHINGTON, 08 GEN - Oltre mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità oggi in California in seguito a una serie di temporali e venti fortissimi che stanno colpendo lo Stato da giorni. Second ...Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta in California nella zona di San Francisco causando piene improvvise dei torrenti e diffusi allagamenti. Il VIDEO in alto.