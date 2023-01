Maltempo | allerta meteo per venti forti e temporali anche in Calabria e Sicilia

Fanpage.it

Valutata inoltre per domaniarancione su parte della Liguria.gialla su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, parte di Marche, Sardegna, Puglia, Molise, ...Valutata inoltre per domaniarancione su parte della Liguria.gialla su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, parte di Marche, Sardegna, Puglia, Molise, ... Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 9 gennaio: l'elenco delle Regioni a rischio Una perturbazione atlantica, legata alla profonda struttura depressionaria centrata a sud dell’Islanda, interesserà la penisola italiana, determinando la ...Dopo le settimane natalizie di clima mite, maltempo in arrivo anche sulla provincia di Oristano, tanto che scatta un nuova allerta per rischio idrogeologico. Il Centro funzionale decentrato di protez ...