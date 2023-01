Malore improvviso | Marco va a letto dopo la cena con il gemello e muore a 41 anni ' Stava bene | ogni settimana giocava a calcetto'

leggo.it

Parè di Conegliano, in provincia di Treviso , piange Marco Ronchese . L'ingegnere 41enne è stato ritrovato morto nella mattinata di sabato 7 gennaio, stroncato da unnel sonno . L'uomo dopo aver cenato è andato a coricarsi e non si è più svegliato. Leggi anche > Morto nel centro benessere il giorno della Befana, uomo di 56 anni trovato cadavere nella sauna: ...Ancora non è chiaro cosa abbia provocato il decesso, ma l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un. Bologna, 56enne trovato morto nella sauna di un centro benessere: disposta l'... Malore improvviso, morta mamma di 31 anni: «Decesso inspiegabile, il fidanzato le aveva appena chiesto di spos BOARA PISANI - Non soffriva di particolari patologie, amava il suo lavoro e solo in casi sporadici si prendeva dei momenti di riposo per se stessa. Dolore nella sanità e nella ...Mentre saliva le scale, però, ha accusato un dolore al petto e si è accasciato a terra. (Open) MeteoWeb Per un improvviso malore poco prima della mezzanotte, Matteo, camionista, molto conosciuto e ...