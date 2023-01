Make up labbra | i trucchi per valorizzare un rossetto metal

(Di domenica 8 gennaio 2023) Incarnato healthy, sguardo profondo ma naturale, zigomi leggermente dewy e… decisamente bold! È questo il diktat per ilup della primavera estate 2023 che arriva direttamente dalle sfilate. Un mood perfetto da iniziare a sperimentare in questo inizio d’anno per brillare il sabato sera e ad ogni evento mondano. Lo abbiamo visto sulle passerelle del marchio giapponese Ujoh e del fashion brand sostenibile Botter. Al centro, in entrambi i casi, rossetti dai colori sgargianti, dall’arancio al lilla, rigorosamentelizzati. Con tanto di matita contornoa contrasto per una lip art totalmente inedita, fatta di linee interrotte ed esplosioniliche. Dalla sfilata s23 di Botter, un esempio di come truccarsi il sabato sera: condark ma scintillanti ...

