Maire Tecnimont | avvio petrolchimico da 1 | 3 miliardi dollari

Maire Tecnimont

annuncia che oggi a Doha, in Qatar, si è tenuta la cerimonia di firma relativa al complesso integrato di polimeri da 6 miliardi di dollari che verrà realizzato nella città industriale ...ha annunciato che oggi a Doha, in Qatar, si e' tenuta la cerimonia di firma relativa al complesso integrato di polimeri da USD 6 miliardi che verra' realizzato nella citta' industriale ... Avvio ufficiale del già annunciato contratto petrolchimico EPC da ... Roma, 08 gen 14:51 - (Agenzia Nova) - Maire Tecnimont Spa annuncia in una nota che oggi a Doha, in Qatar, si è tenuta la cerimonia di firma relativa al complesso integrato di polimeri da 6 miliardi di ...La più grande azienda di produzione di energia elettrica dell'India, la Nptc, ha stretto un accordo con Tecnimont, una filiale del gruppo Maire Tecnimont, per ...