La Stampa

...due giovani di 22 e 26 anni sono stati giustiziati dopo essere stati giudicati colpevoli di aver ucciso un paramilitare nelle proteste scatenate dalla morte della 22enneAmini. " Mohammad...AGI - L'Unione Europea è 'sconvolta' dalle esecuzioni di MohammadKarami e Seyyed Mohammad Hosseini, condannati a morte e impiccati stamattina in Iran perchè ...dalla morte della 22enne... Mahsa e Mehdi, non vi dimenticheremo mai Giustiziati un campione di karate e un allenatore di bambini. L’Ue: sconvolti. Nominato nuovo capo della polizia famoso per la repressione del 2009 ...Due giovani di 22 e 26 anni, Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, sono stati impiccati oggi in Iran all’alba: erano accusati di ...