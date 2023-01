La Gazzetta dello Sport

Le emozioni, straripanti, si sono prese il loro spazio prima di Sampdoria - Napoli. In terra blucerchiata, teatro di imprese e vittorie di Gianluca Vialli, club e tifosi hanno dedicato lunghi minuti ...... fuori da Stamford Bridge, stanno omaggiando Vialli con, lettere ecommemorative. In attesa dei funerali che si terranno a Londra - in forma strettamente privata - e della cerimonia ... Maglie, fiori e striscioni: Sampdoria e Napoli omaggiano Mihajlovic e Vialli (ANSA) - GENOVA, 08 GEN - La Sampdoria scende in campo indossando una maglia con una speciale patch. All'interno del colletto c'è una dedica: 'Luca ...Striscioni e immagini che lo ricordano, in maglia blucerchiata e non. La maglia numero 9 che spunta un po’ ovunque. Mazzi di fiori depositati fuori dallo stadio nel prepartita di Sampdoria-Napoli. I t ...