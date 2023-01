La Gazzetta dello Sport

Paologuida gli Orlandoalla vittoria sui Golden State Warriors con 25 punti segnando 9 dei 20 tiri tentati (4/9 da tre) con 5 rimbalzi e ...Ancoraprotagonista. L'italoamericano segna 25 punti e permette così ad Orlando di imporsi sul campo dei Golden State Warriors , sempre privi di Curry e Thompson. Isi portano a casa la ... Magic, Banchero show: guarda i suoi 25 punti contro i Warriors Boston sorride ancora, sconfiggendo San Antonio con l'ennesima grande notte di Tatum e Brown. Rispondono a tono Doncic e LeBron. 25 punti per l'italoamericano ...Vittoria di prestigio per i giovani Magic in casa dei Campioni in carica, che pure hanno goduto dei rientri di Andre Iguodala e Andrew Wiggins. Manca invece Klay Thompson, il 4/4 da tre ...