Macura e Christon trascinano la Bertram Yachts Tortona contro la Virtus Segafredo Bologna

(Di domenica 8 gennaio 2023) Labatte lanel primo anticipo della 14ª giornata. Dopo un post-basso vincente di(22 punti, 5/6 da tre) in avvio, i padroni di casa proseguono nell’avvio favorevole allungando grazie a(13 punti e 4 assist) sia da tre punti che dalla media e ai liberi del suo numero 55 (9-2). I felsinei comunque reagiscono grazie ad un break di 0-8 siglato da due bombe di Pajola (10 punti e 6 assist) e un post-basso di Shengelia, prima che Cain (7 punti e 8 rimbalzi) da sotto ein transizione tengano avanti la(14-12). Successivamente, trainati dal pick and pop di Daum (10 punti e 5 rimbalzi) e dai soliti guizzi di ...

Footballnews24.it

La formazione di Ramondino ha dominato dall'inizio alla fine con 22 punti di, 13 die 10 di Daum. Nulla da fare per i ragazzi di Scariolo, a cui non sono bastati i 24 punti di ...... 89 - 81 (Q1 29 - 22; Q2 48 - 33; Q3 68 - 59) Bertram Yachts Derthona Tortona :13, Mortellaro ne, Candi 9, Tavernelli, Filloy 8, Severini 7, Harper 7, Daum 10, Cain 7, Radosevic 6,... LBA, Derthona Tortona-Virtus Bologna 89-81: Macura e Christon formidabili Dopo il brillante successo a Barcellona, arriva una brutta prova contro Tortona: V nera sotto anche di 19 punti. Belinelli non basta ...La 14a e penultima giornata di andata del campionato di serie A si apre al sabato al PalaFerraris di Casale Monferrato (sold out), dove si incontrano Bertram Derthona e Segafredo Bologna (palla ...