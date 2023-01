M3gan | il regista Gerard Johnstone | Abbiamo scelto di non mostrare troppo sangue | fa più effetto!

Leggi su movieplayer

(Di domenica 8 gennaio 2023) Intervista adi, film horror in cui una bambola super tecnologica diventa la migliore amica di una bambina. In sala. Rispetto alle sue altre colleghe bambole assassine,è molto cool: in tutto il mondo sui social stanno spuntando video di ballerine vestite come lei, che si cimentano negli stessi passi di danza che vediamo nel film. In sala dal 4 gennaio, il film di, prodotto da James Wan e Jason Blum, potrebbe diventare il primo di una saga. È la storia di Gemma (Allison Williams, che con Blumhouse Productions ha già lavorato: è la protagonista femminile di Get Out di Jordan Peele), inventrice che si ritrova improvvisamente a dover badare alla nipote, Cady, che ha perso entrambi …