Luisa Ranieri | Io e Luca ancora insieme | un miracolo Si stanno lasciando tutti

ilmessaggero.it

e l'amato marito Luca Zingaretti sono felicemente insieme dal 2005 e hanno due splendide figlie, Emma e Bianca. La talentuosa ...e il marito Luca Zingaretti hanno figli Abbiamo tutti i dettagli del loro matrimonio nel nostro articolo! Curiosità... Luisa Ranieri: «Avevo giurato che non avrei mai fatto scene di nudo, poi mi sono spogliata e non me ne pento» Sposati dal 2012, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più longeve - e anche più amate - dello spettacolo italiano. Hanno due figlie, Emma e Bianca, di 12 e 9 anni, che sono la loro ...Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera che apre la seconda stagione della fiction di Rai 1 vera sorpresa della scorsa stagione: Le indagini di Lolita Lobosco. Protagonista assoluta Luisa Rani ...