Luisa Ranieri a “Domenica In” | una Lolita Lobosco in pelle Ma scivola sui tacchi

(Di domenica 8 gennaio 2023) AIn è ospite, pronta a vestire nuovamente i panni del vicequestorenella serie Rai di grande successo. Questa sera prende il via la seconda attesa stagione e, per l’occasione, è stata invitata da Mara Venier per una ricca intervista. Nello studio l’attrice lascia il segno grazie ad un look semplice, contraddistinto da un’elegante longuette dinera. Unica, piccola nota stonata è la scelta deiche, forse, non risaltano al meglio la bellezza del suo outfit.osa con la, ma “inciampa” sui: il look a “In” Il piccolo schermo ritrova la sua, affascinante ed ...

ilmessaggero.it

Ci piace per questo, il personaggio interpretata da una sempre più a suo agio, che torna stasera domenica 8 gennaio con Mare Nero , scritta Daniela Gambaro e Massimo Reale, prima di ...e l'amato marito Luca Zingaretti sono felicemente insieme dal 2005 e hanno due splendide figlie, Emma e Bianca. La talentuosa ... Luisa Ranieri: «Avevo giurato che non avrei mai fatto scene di nudo, poi mi sono spogliata e non me ne pento» A Domenica In è ospite Luisa Ranieri, pronta a vestire nuovamente i panni del vicequestore Lolita Lobosco nella serie Rai di grande successo. Questa sera prende il via la seconda attesa stagione e, ...Luisa Ranieri ritiene di essere fortunata per essere ancora insieme e felice con Luca Zingaretti, da cui ha avuto due figlie.