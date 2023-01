«Luca e Sinisa» per sempre | la maglia commemorativa della Sampdoria per Mihajlovic e Vialli – La foto

(Di domenica 8 gennaio 2023) In pochi giorni il calcio italiano ha perso due tra i giocatori più rappresentativisua storia. E vale ancora di più per la tifoseria. Giane poihanno vestito lablucerchiata a lungo, oltre 300 partite in due: dal 1984 al 1992 l’attaccante di Cremona, dal 1994 al ’98 il terzino serbo, per poi tornare come allenatore. Ora che entrambi sono scomparsi, la società ligure ha deciso di ricordarli con unain cui il nome di entrambi si lega pera quellosquadra., separati solo dal simbolo dell’infinito. Laverrà indossata oggi, ...

