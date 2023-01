Lotteria 2023 | ecco i biglietti di consolazione | premi di seconda e terza categoria

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione di stasera, ha stabilito di attribuire 195totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Idei 195vincenti saranno così suddivisi:DI PRIMA: 1o 5.000.000 di euro; 2o 2.500.000; 3o 2.000.000; 4o 1.500.000; 5o 1.000.000.DOVE SONO STATI VENDUTIDI): 10da 50.000 euroDI...

RomaToday

Siamo stati baciati dalla fortuna anche quattro anni fa, sempre con un premio da ventimila euro, e pare proprio che laItalia ci voglia bene. Spero che sia di buon auspicio per il, dopo ...BOLOGNA - Ieri pomeriggio, nella tabaccheria di via Andreini, è arrivata una strana telefonata. La titolare Claudia Pini la racconta così: "Dalla voce sembrava una persona di mezza età, ha chiesto: "... Lotteria Italia 2022 2023, premi di seconda categoria estratti: i biglietti vincenti Sergio Mattarella commemora il sacrificio e l'uccisione di Giuseppe Aldo Felice Alfano, nel trentesimo anniversario, unendosi al "cordoglio dei familiari, e ricordando il suo inestimabile impegno civi ...BADIA POLESINE - Oltre 12mila euro in buoni acquisto consegnati dall'associazione Aoeb. Si è conclusa la Befana d'oro, il gioco che gli Operatori economici badiesi hanno proposto ...