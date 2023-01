L' Oréal aiuta le persone con mobilità limitata e difficoltà motorie a truccarsi

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non ci vuole nulla, all'apparenza, a mettersi un filo di rossetto sulle labbra o il fard sulle guance. Gesti semplici, ...

Oubliette Magazine

Non ci vuole nulla, all'apparenza, a mettersi un filo di rossetto sulle labbra o il fard sulle guance. Gesti semplici, ...Brow Magic, stampa sopracciglia con una risoluzione di 1.200 gocce per pollice Anche Brow Magica truccarsi; questa volta però non si parla di labbra ma di sopracciglia. L'lo ha ... "Psicoterapia, carattere, spiritualità" di Antonio Ferrara: tra Gestalt ...