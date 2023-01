L’Oréal aiuta le persone con mobilità limitata e difficoltà motorie a truccarsi

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non ci vuole nulla, all’apparenza, a mettersi un filo di rossetto sulle labbra o il fard sulle guance. Gesti semplici, che non richiedono sforzi. All’apparenza, appunto. Perché ci sono milioni diper le quali anche l’applicazione del trucco rappresenta una sfida molto più grande di quanto sembri. Il gigante francese dei cosmeticiha presentato al Consumer Electronics Show (o CES) di Las Vegas di quest’anno un nuovo applicatore portatile per il trucco, chiamato Hapta, che ha proprio lo scopo dire lecon, conmotori e con tremori ad utilizzare il make-up in modo autonomo. Il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con Verily, una società di ricerca nel campo delle scienze della vita che fa parte di ...