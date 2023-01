Lolita Lobosco | Captain Marvel o Stanlio e Ollio? La tv dell’8 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, su RaiUno alle 21.25 domenica 8prenderà il via la nuova edizione della serie “Le indagini di”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mare”: la partenza die Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea. Già dalle prime indaginisi rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l’indagine sull’omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire,si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo ...