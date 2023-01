Lolita Lobosco 2 | quante puntate sono?

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dopo il successo della prima stagione, Raiuno ha scelto di far debuttare il 2023 delle fiction con2, seconda stagione della serie crime-comedy tratta dai romanzi di Gabriella Genisi con protagonista il Vicequestore di Bari interpretato in tv da Luisa Ranieri. I nuovi episodi, infatti, vanno in onda da domenica 8 gennaio 2023. Ma daè composto2? In tutti, gli episodi della seconda stagionesei, ciascuno della durata di circa novanta minuti. La prima stagione era composta da quattro episodi, il che indica la fiducia che Rai Fiction vuole dare a questa serie, allungandone la quantità di. Ogni episodio è stato realizzato in formato da film-tv, con una durata che va così ad occupare tutta la prima ...

Nella puntata di oggi del talk di Mara Venier, 8 gennaio, è stata ospite Luisa Ranieri che stasera tornerà in onda su Rai1 con le nuove puntate di2. E durante la chiacchierata con 'zia Mara', l'attrice napoletana si è sbilanciata anche sulla sua vita privata, sull'amore per le due figlie Bianca ed Emma e per il marito, il celebre ...Luisa Ranieri , ospite nel salotto di Mara Venier , per promuovere la fiction che partirà stasera '', ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. La moglie di Luca Zingaretti racconta di aver conosciuto suo marito proprio su un set: 'All'inizio non lo volevo, ero giovane, ... Su Rai1 torna Lolita Lobosco con la tranese Bianca Nappi Ospite di Domenica In, Luisa Ranieri ha parlato della sua carriera ma anche dell'aspetto privato e della storia con Luca Zingaretti.Dopo il successo della prima stagione, Raiuno ha scelto di far debuttare il 2023 delle fiction con Lolita Lobosco 2, seconda stagione della serie crime-comedy tratta dai romanzi di Gabriella Genisi co ...