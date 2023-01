L’Occidente egemone e il laboratorio Africa | il politologo Idrissa vede prospettive inquietanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Con Abdourahamaneci si è conosciuti nel 2015. In seguito alla nota e tragica vicenda della pubblicazione della caricatura del profeta dell’Islam su Charlie Hebdo, inediti vandalismi vennero operati sui luoghi di culto cristiani a Zinder e Niamey. In quel frangente notai un articolo scritto, appunto, dasu un sito web che manifestava, stupore, sconcerto e dolore per quanto accaduto. Scoprii che l’autore in questione,ed esperto in Islamologia, si trovava in quel momento nella capitale del Niger. Da allora il nostro incontro si è trasformato in dialogo e poi in collaborazione fino a creare assieme, ad altri amici del posto, l’Associazione ‘Università del Bene Comune’. Essa ha come finalità principale di contribuire a ricreare spazi di incontro e di dialogo aperto e libero nella società. Quanto accaduto nel ...