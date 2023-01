Lo straziante biglietto della moglie di Gianluca Vialli | ecco cosa rivela | Guarda

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il dolore per la scomparsa dino, proprio non se ne va. Un campione, dentro ma soprattutto fuori dal campo. Ci ha lasciato troppo presto, a 58 anni, gli ultimi cinque trascorsi a battagliare contro un tumore al pancreas. Lascia la, Cathryn White Cooper, e le figlie, Sofia e Olivia. Ovvio, e lacerante, il dolore. E Cathryn ha voluto consegnare un suo messaggio in una certa misura dedicato a tutti gli italiani che hanno amato, un messaggio in un busta con un foglio di carta scritto a computer. Lo fa consegnare da Martina Vian, assistente dell'ex campione negli ultimi quattro anni e mezzo: è lei ad aprire la porta di casa a Chelsea, come racconta il CorriereSera. Sul foglio, in due lingue, prima inglese e poi ...

Tutto Juve

Unper la vita che, in fondo, valeva un po' per tutti i tifosi blucerchiati'. Così invece la Lega di Serie A: 'Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di ...Unper la vita che, in fondo, valeva un po' per tutti i tifosi blucerchiati'. 'Di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia , crescendo e cercando, vincendo e sognando. Sei arrivato ... Morte Vialli, straziante lettera della Sampdoria: "Per sempre uno di noi, ora sei con Mantovani e Boskov" Oggi ci ha lasciato Gianluca Vialli e la Sampdoria, una delle due squadre del cuore, ha scritto una bellissima lettera in suo onore: "C’è già chi ti immagina tra ...Vialli, il ricordo della Sampdoria: "Non dimenticheremo i tuoi 141 goals, le tue rovesciate, le tue maglie in cashmire, il tuo orecchino, i tuoi capelli biondo platino, il tuo bomber degli Ultras. Ci ...