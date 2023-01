Lo ha fatto davanti a tutti | Le incredibili immagini di una balena e quell’evento rarissimo

Leggi su curiosauro

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lo haLedi unaavvenuto in mare aperto. Guardate un po’ qua. Hanno lasciatosenza parole ledi unache in mare aperto è stata protagonista di un avvenimento davvero raro. Un avvenimento davvero raro (curiosauro.it)È accaduto in Californiaagli occhi increduli di un gruppo di turisti che era proprio alla ricerca del gigantesco mammifero. La fortuna, però, ha voluto premiarli, in quanto gli avventori non solo hanno avuto modo di avvistare l’animale, ma hanno potuto anche assistere ad un evento più unico che raro. Avete già saputo che cosa è successo? ...