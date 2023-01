LIVE Trevisan-Pegula 4-6 0-3 | Italia-USA United Cup in DIRETTA | la statunitense va in fuga nel secondo set

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0. Gran game dellache amplia il suo vantaggio. 40-15 Sfonda con il drittoe ha due opportunità per il 2-0. 30-15 Gran costruzione dello scambio e rifinitura con il dritto di. 30-0 Servizio e dritto in avanzamento per. 15-0 Gioca di rimessacontenendoche alla fine sbaglia. 2-0 BREAK. Lontana dalla pallasulla difesa: la numero 3 del mondo mette la freccia. 40-A Parte via il dritto lungolinea didopo aver trovato la riga in precedenza: seconda palla break. 40-40 Servizio, dritto e due schiaffi al volo per! 30-40 A metà rete il dritto ...