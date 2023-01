LIVE Trevisan-Pegula 1-3 | Italia-USA United Cup in DIRETTA | immediato break della statunitense

(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Doppio fallo commesso da: due palle del contro-in favore dell’azzurra. 15-30 Uncinata con il dritto in diagonale di. 15-15 Buona prima al centro di. 0-15 Rispostona dicon il dritto! Senza paura! 3-1. Si sbloccain questo match: buon gametennista azzurra. A-40 Sbaglia con il dritto in lunghezzae offre ala quarta chance per l’1-3. 40-40 Rapida e bassa la risposta di: il dritto difinisce in corridoio. 40-30 Meravigliosa accelerazione con il rovescio lungolinea di. 40-15 Vola via il back di ...

Nella notte italiana - dalle ore 3, su SuperTennis - l'Italia sfida gli Stati Uniti nella finale della "United Cup", nuovo evento ... Ad "aprire le ostilità" sarà Martina, n.27 WTA, deve ...... E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA e Pegula ... streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo ...