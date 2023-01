(Di domenica 8 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30. Partenza ritardata ale 12.45 12.27: In casa Italia Francesco De Fabiani, terzo ieri, è 12mo in classifica a 2’36”. Questi i distacchi degli altri azzurri in partenza: Noeckler 21mo a 3’48”, Ventura 28mo a 5’35”, Salvadori 47mo a 7’22”, Graz 38mo a 7’29”, Ticcò 48mo a 8’03”. 12.24: La classifica generale dice che Klaebo è al primo posto, seguito da Halfvarsson, a 1’14” Golberg, a 1’27” Pellegrino, a 1’45” Krueger, a 2’02?Holund, a 2’12?Toensth, a 2’18” Cyr, a 2’24” Ogden, a 2’28” Roethe. 12.21: Al terzo posto della graduatoria c’è il capoclassifica di Coppa del Mondo Paal Golberg, che ieri ha sfruttato la mass start a tecnica classica per scavalcare l’azzurroPellegrino che è quarto e proverà a riprendersi un posto sulche all’Italia in campo maschile manca ...

OA Sport

... Franco Bragagna ore 21:15 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23de Ski : Val di Fiemme - ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... in piazza Italia, con la sua Los Plaggers Band , nell'ambito del2000 - 3000 . E parlando con ... Lo spettacolo ha concluso il primo ReggioXmas , festival natalizio organizzato dalla Città ... LIVE Tour de Ski 2023, scalata Cermis in DIRETTA: Sogno podio per Federico Pellegrino! Via alle 12.45. Karlsson: trionfo e malore CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming della scalata del Cermis a tecnica libera – Programma, orari, Tv e streaming del tour de Ski 2022/2023 – Presentazione della ...Dopo un 2022 che ha visto, soprattutto in estate, un'abbuffata di musica dal vivo, il 2023 si annuncia non da meno, grazie anche al ritorno dei grandi eventi live con protagonisti gli artisti stranier ...